 Central de Economia Solidária valoriza produtos locais e promove comércio ético

A Central de Comercialização da Economia Solidária de Mato Grosso do Sul (CCES/MS) surge como um espaço emblemático, oferecendo uma digna plataforma para a venda de produtos e serviços locais. Inaugurado em dezembro de 2013, após uma significativa reforma, o local é resultado de uma valiosa parceria entre empreendedores solidários, o Fórum Estadual de Economia Solidária (FEES/MS) e o Governo do Estado, representado pela Fundação do Trabalho.

Situada na rua Cândido Mariano, 1.500, a CCES/MS funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h, tornando-se um centro de referência para todo o Estado. Além de proporcionar um ambiente propício para a comercialização de produtos, o espaço também desempenha um papel fundamental na formação e capacitação dos empreendedores solidários que ali atuam.

Mais do que uma simples loja, a Central é uma ferramenta de divulgação e promoção de ações voltadas à conscientização sobre comércio justo e consumo ético. Ao destacar a importância desses princípios, a CCES/MS contribui para a construção de uma economia mais justa e sustentável. O local também abriga a Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária, consolidando-se como um centro multifuncional.

A diversidade dos produtos reflete a riqueza dos segmentos sociais representados. Grupos de quilombolas, por exemplo, dedicam-se à produção de rapaduras, melados e queijos, enquanto indígenas das etnias Terena, Kadiwéu e Guarani/Kaiowá apresentam uma variedade de produtos, como cerâmicas, artesanato, biojóias e cestarias. Já os assentados se destacam na produção de queijos, manteiga, doces, extrativismo, hortaliças e agricultura familiar.

Com informações da Cláudia Yuri, Comunicação Funtrab