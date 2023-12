 4ª etapa do 1° Prêmio Ipê de artesanato começa hoje na capital

A efervescência artística toma conta da Galeria de Vidro com o início da 4ª etapa da exposição dos selecionados no 1° Prêmio Ipê de Artesanato, abrindo suas portas hoje, 21 de dezembro. O espaço, situado na Av. Calógeras, 3015 – Centro, se transforma em um verdadeiro palco para a expressão criativa de 19 talentosos artesãos, exibindo peças confeccionadas a partir das mais variadas matérias-primas.

A mostra, que promete encantar os visitantes com a diversidade e qualidade dos trabalhos expostos, permanecerá aberta até o dia 27 de dezembro, proporcionando uma oportunidade única para apreciar e adquirir obras únicas e exclusivas. A Galeria de Vidro se torna, assim, um ponto de encontro entre a comunidade e a riqueza do artesanato local.

Os horários de visitação são amplos, facilitando a participação do público interessado em explorar as criações dos artistas. De segunda a sexta, a Galeria estará aberta das 08h às 20h, e aos sábados, o horário será das 08h às 18h, permitindo que tanto os moradores quanto os visitantes desfrutem da exposição durante toda a semana.

O 1° Prêmio Ipê de Artesanato destaca não apenas a habilidade manual dos artesãos, mas também a diversidade de estilos e técnicas aplicadas na confecção das peças. Cada expositor traz consigo uma narrativa única, incorporando tradições locais e inovações contemporâneas em suas criações.

A comunidade está convidada a mergulhar no universo do artesanato regional, prestigiando a 4ª etapa do 1° Prêmio Ipê de Artesanato na Galeria de Vidro.