Policia Civil desmantela dupla de irmãs que participavam de trio que furtava shoppings pelo Brasil

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Dourados, encerrou nesta terça-feira, 19 de dezembro, uma investigação que desvendou um audacioso furto ocorrido em uma loja de celulares no Shopping Avenida Center, no município. Três criminosas provenientes do Estado de São Paulo foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, revelando uma perigosa quadrilha itinerante.

O crime ocorreu em 30 de julho deste ano, quando uma loja de aparelhos celulares e eletrônicos foi alvo de um furto qualificado após o fechamento, resultando no desaparecimento de diversos objetos, totalizando R$ 21 mil em prejuízo. A investigação da Seção de Investigação da 2ª Delegacia de Dourados revelou um modus operandi peculiar, onde as criminosas utilizaram um dispositivo para abrir a porta da loja após o horário de funcionamento, clonando o controle eletrônico.

A perícia criminal foi crucial na identificação dos vestígios, compatíveis com uma mulher de 29 anos do estado de São Paulo. Investigações posteriores revelaram que ela faz parte de uma associação criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais no estado de origem. As três suspeitas também foram associadas a outro crime, ocorrido três dias antes, em um shopping de Umuarama-PR, onde subtraíram notebooks, tablets, celulares, videogames e outros eletrônicos.

O histórico criminoso das irmãs, identificadas como Juma Yara de Souza Silva, Maria Aparecida de Souza Silva e Maria Eduarda de Souza Silva, inclui ainda dois furtos em shoppings de Campo Grande, em junho, totalizando mais de R$ 200 mil em objetos subtraídos.

Com colaboração da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF/MS) e da Delegacia de Polícia Civil de Umuarama, a investigação conseguiu confirmar a participação das criminosas por meio de análise de câmeras de segurança e relatórios de investigação. A 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados deferiu os pedidos de prisão preventiva das três autoras.

Entretanto, as suspeitas permanecem foragidas, tendo retornado ao seu estado de origem após os crimes. As irmãs já possuíam mandados de prisão preventiva em aberto em decorrência dos furtos praticados em Campo Grande-MS. A Polícia Civil de Dourados conclui as investigações, alertando para a periculosidade dessa quadrilha itinerante que utiliza um método sofisticado para praticar seus crimes em shoppings pelo Brasil.

