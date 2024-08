Cemitérios públicos emitem nota de aviso sobre a proibição de ascender velas em sepulturas

A medida foi solicitada pela Sisep após várias ocorrências de incêndios

Durante este período de estiagem que está sendo propício para o aumento de incêndios na Capital, os cemitérios públicos emitiram um comunicado avisando sobre a proibição de ascender velas em cima de sepulturas.

A medida foi solicitada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), após várias ocorrências de incêndios.

A partir desta semana só é autorizado ascender velas para as almas nos cruzeiros, localizado na área central dos cemitérios e reservado somente para esta prática.

