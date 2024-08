Homem tenta pegar pipa em telhado, cai e morre 4 dias depois em hospital

Jovem identificado como José Felipe Egea Dias, de 21 anos, morreu, na noite dessa quarta-feira (21), em Dourados, distante, 238 quilômetros de Campo Grande, após ser internado em estado grave por conta de uma queda de telhado.

Conforme informações, o acidente aconteceu em Nova Andradina, distante 298 quilômetros da Capital, no sábado (17). O rapaz subiu em um telhado para pegar uma pipa, quando a telha não suportou o peso e quebrou.

Não há informações sobre a altura da queda que José sofreu. Os bombeiros foram acionados e encontraram o rapaz inconsciente, com um trauma severo na região da cabeça.

Ele foi encaminhado para um hospital da cidade, mas devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados. Quatro dias depois, o jovem não resistiu e morreu.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram