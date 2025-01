Três homens são presos em flagrante por transportarem 260 quilos de cloridrato de cocaína em Dourados

A droga, que tinha como destino a cidade de Dourados, foi avaliada em mais de 20 milhões de reais

Na tarde da última terça-feira (21), vários volumes prensados de cloridrato de cocaína pesando 267,6 quilos foram apreendidos pelo Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Dourados. Três homens foram presos em flagrante na ação.

Os militares realizavam um patrulhamento pela Rua Jandaia, no Jardim Rasslem em Dourados, quando visualizaram um caminhão baú estacionado junto a uma camionete S10. Durante a vistoria constatou-se volumes prensados da droga em meio às caixas de mercadorias.

A dupla que estava no caminhão disse que foram contratados para pegar a cocaína em Ponta Porã e entregá-la em Dourados. Já o condutor da S10 disse que pegaria a droga do caminhão e aguardar instruções para entregar também em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 20,3 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.