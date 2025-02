Cassems lança Fórum técnico para debater saúde suplementar com especialistas e beneficiários

Com o tema “Caminhos para eficiência, qualidade e redução de custos”, beneficiários podem participar mais das discussões sobre o plano de saúde

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza no dia 18 de fevereiro, às 18h, no Novotel, em Campo Grande a primeira edição do Fórum Cassems com o tema “Caminhos para eficiência, qualidade e redução de custos”.

Atenta à necessidade de abrir cada vez mais canais de interação e discussão dos desafios que atingem todo o segmento da saúde suplementar, o evento tem foco nos processos de verticalização dos serviços ofertados pelos planos de saúde e que é tendência em todo o país.

O Fórum Cassems terá eventos mensais para debater com os beneficiários as questões de atendimento à saúde, gestão e sustentabilidade do plano. Os interessados poderão participar de maneira presencial ou online. Os participantes poderão fazer perguntas e apresentar propostas pertinentes aos temas tratados em cada edição do fórum.

“No ano passado, percorremos todo o estado com os encontros regionais e em dezembro tivemos a nossa Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Em todos os lugares percebemos uma demanda de nossos beneficiários em estarem mais presentes nas discussões sobre o nosso plano. Para que a gestão seja ainda mais transparente e participativa, lançamos o Fórum Cassems, onde cada situação que afeta o plano possa ser debatida com profundidade e diretamente com nossos beneficiários”, explicou o presidente da entidade, Ricardo Ayache.

Em breve, nos canais oficiais da Cassems serão divulgadas a programação e serão abertas as inscrições para o evento.

