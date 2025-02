Homem finge roubo e tenta enganar a Polícia para ficar com R$ 10.000 em Semijoias e pagar empréstimo

Na manhã de quinta-feira (6), a Polícia Civil conseguiu recuperar semijoias avaliadas em R$ 10.000,00 que haviam sido indevidamente apropriadas por indivíduo que noticiou, falsamente, ter sido vítima de roubo na DEPAC. J.N.B.A. (28), mentiu, no começo de dezembro, ter sido vítima de roubo, afirmando que as semijoias foram levadas por alguém armado.

Depois de analisar o caso, os agentes policiais notaram que as imagens das câmeras de segurança da rua não corroboravam as declarações do suspeito e que diversos trechos de sua narrativa não tinham lógica. Devido a tais contradições, um inquérito foi instaurado para apurar os delitos de apropriação indevida e falsa comunicação de delito.

Foi autorizada uma busca e apreensão domiciliar, durante a qual o celular de J.N.B.A. foi apreendido. Com a análise detalhada dos dados do aparelho, a polícia localizou as semijoias, que haviam sido entregues pelo autor como garantia para um empréstimo. Esse fato confirmou que o roubo registrado era falso e que as joias haviam sido indevidamente apropriadas.

A mercadoria foi recuperada e será devolvida à empresa proprietária.

Foto: Divulgação

