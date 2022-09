Corinthians e Vitor Pereira já planejam 2023, mas futuro ainda é incerto

O Corinthians ainda não sabe se ainda terá Vítor Pereira em 2023, mas já se reúne para planejar as contratações e a pré-temporada. O técnico participa normalmente das conversas, mesmo sem saber se renova ou não o atual contrato.

A última rodada do Brasileiro está prevista para o fim de semana dos dias 12 e 13 de novembro e representa o término desta temporada, mas o começo da próxima ainda não tem data. O Corinthians ainda aguarda a Federação Paulista de Futebol anunciar o dia do início do Campeonato Paulista 2023 para pôr seus planos em prática. A partir desta definição, começam os cálculos: um mês de férias e algumas semanas de pré-temporada.

Nesta semana, o presidente Duílio Monteiro Alves reforçou que a possibilidade de VP ficar ou não “continua a mesma coisa”, portanto ainda não há conversas sobre renovação.

“Tudo no seu tempo, agora é reta final, e assim que a temporada acabar a gente senta para definir o futuro”, afirmou o mandatário.

O Corinthians respeita a vontade do técnico e topa aguardar para conversar sobre continuidade, sem problema nenhum, mas entende que não pode esperar para começar a pensar em 2023. É por isso que Vítor Pereira tem participação ativa no planejamento a médio prazo, e esta presença é vista com naturalidade pela diretoria.

Questionado sobre o assunto, Duílio usa os exemplos das compras dos direitos de Fausto Vera e Giovane para argumentar que todos pensam no futuro do clube, independentemente de quem esteja sob contrato em janeiro.

“Conversamos muito disso, que precisamos fazer o melhor para o clube independentemente de ele continuar ou não. Dividimos tudo com ele, e a experiência dele nos ajuda na sequência, seja quem for o treinador do time”, diz o presidente corintiano.

Uma das reuniões no departamento de futebol para tratar de 2023 aconteceu na quarta-feira passada (31), quando Duílio, Pereira, o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro conversaram sobre a reta final deste ano, o período de férias, o calendário e as expectativas de retorno para a pré-temporada. “Ele [Vítor Pereira] vai participar normalmente, ficando ou não. Está muito comprometido”, diz Alessandro.

O Corinthians tem mais 14 ou 16 partidas para fazer nesta temporada -a diferença de dois jogos depende da classificação ou não para a final da Copa do Brasil. Depois do empate por 2 a 2 contra o Internacional, no último domingo (4), o próximo compromisso é o clássico no Morumbi contra o São Paulo, no domingo (11), novamente pelo Brasileiro.

Com informações da Folhapress, por ARTHUR SANDES