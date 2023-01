Sem novas doses, Capital restringe vacinação a crianças de até 2 anos

Campo Grande segue a espera de novas doses para prosseguir com a vacinação contra Covid-19, por isso a campanha de imunização está restrita a crianças de seis meses a menores de 2 anos, sem e com comorbidades e ao público maior de 12 anos.

Com à indisponibilidade das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer Pediátrica, a vacinação de crianças entre 4 a 11 anos só retornará após a chegada das novas doses solicitados ao Ministério da Saúde.

Secretária adjunta da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Rosana Leite destaca que o Ministério da Saúde não tem previsão de enviar novas doses de vacina infantil para Mato Grosso do Sul.

“Já entramos esta semana em contato e não há previsão. Embora tenham liberado a dose de reforço, até achamos estranho eles liberaram a dose de reforço sendo que não há vacinas. Não colocaram nenhuma probabilidade”, reforçou.

No último sábado (07), o Ministério da Saúde assinou um aditivo de mais 750 mil doses do imunizante do Instituto Butantan e a previsão é que um novo contrato seja assinado nos próximos dias, totalizando 2,6 milhões de doses da CoronaVac.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, a expectativa é que até o fim deste mês seja antecipada uma remessas de 3,2 milhões de doses para o público entre 6 meses e 4 anos, e outras 4,5 milhões de doses para o público entre 4 e 11 anos.

Vacinação

Campo Grande deu início a vacinação de crianças de seis meses a dois anos com comorbidades em novembro do ano passado. A procura pelo imunizante foi bem abaixo do esperado, por isso, como forma de evitar o desperdício de doses o Município autorizou o uso emergencial, a chamada “xepa”.

Dentre o público alvo que inclui crianças de 6 meses a 4 anos, 185.296 não foram imunizadas, o que representa um cobertura vacinal de 5,6% (11.013), para este publico o número de crianças aptas a receberem a vacina é de 196.296.

Já entre crianças de 5 a 11 anos são estimadas que 301.008 estão aptas a se vacinarem, desse total, 123.901 ainda não se vacinaram, ou seja, a cobertura vacinal foi de 58,9%. (177.107).

Conforme a Sesau, dez unidades de saúde estão referenciadas para o atendimento das crianças são elas a UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, USF Paulo Coelho Machado, USF Noroeste, UBS Silvia Regina, USF Aero Itália, UBS Caiçara, USF Santa Emília e USF São Francisco.

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Dados do Vacinômetro, apontam que até o momento, 735,8 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose em Campo Grande, o que representa mais de 80% de toda a população. Destas, 704,1 mil tomaram a segunda dose ou dose única, 387,2 mil a terceira e 156,9 mil a quarta dose. Ao todo foram aplicadas 1,9 milhão de doses na Capital.

