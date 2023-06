Escola Municipal de Campo Grande, promove projeto”Parada da Leitura” para estimular o habíto entre alunos

A Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi, localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande, tem se destacado ao promover uma iniciativa criativa e efetiva para estimular a prática da leitura entre a comunidade escolar. A cada 15 dias, por um período de 15 minutos, a escola paralisa suas atividades rotineiras para que todos, incluindo os cerca de 1,5 mil alunos e funcionários, possam dedicar-se à leitura de um livro.

O projeto conhecido como “Parada da Leitura” existe há mais de dez anos, e sua implementação tem sido bem-sucedida, segundo a diretora Aparecida Ivone Santo Andréa. Ela explica que a rotina foi estabelecida com datas estipuladas e que professores e alunos já reservam os livros, tendo em vista a regularidade da prática. A escola possui uma biblioteca robusta, e cada sala de aula conta com um “cantinho da leitura”.

Além do projeto “Parada da Leitura”, a escola desenvolve outro projeto paralelo chamado “Leitura”, no qual é premiado o aluno que mais lê em um período de três meses. O estudante que se destaca nesse quesito recebe um prêmio e um diploma. A escola utiliza recursos destinados a ela para adquirir uma quantidade significativa de livros, fortalecendo ainda mais o acervo disponível.

A coordenadora dos 3º e 4º anos, Elyane Kadur Diniz, idealizadora do projeto de premiação aos alunos, relata que a cada mês se encanta com a evolução dos estudantes. Ela destaca o entusiasmo dos alunos em relação à rotina literária, percebendo que eles realmente se encantaram pela leitura e passaram a desfrutar do prazer que ela proporciona.

Os resultados positivos do projeto são evidentes. A professora regente Sara Marques ressalta a mobilização de todos os alunos com a “Parada da Leitura”. Mesmo aqueles que apresentavam dificuldades nessa área se esforçam e demonstram interesse em aprender. O projeto tem impulsionado o desenvolvimento dos alunos, uma vez que a leitura estimula a interpretação e a alfabetização.

O engajamento dos estudantes é visível na experiência de Samuel Rodrigues, de 10 anos, e Daniel Guterres, de 12 anos, que receberam diplomas por terem lido dez livros cada um, no período de abril a junho. Samuel, aluno da escola desde o grupo 5, adotou o hábito de ler com o incentivo de sua mãe. Ele conta que gosta de ler de tudo, exceto livros tristes, e que a leitura o transporta para outros lugares, proporcionando uma experiência enriquecedora.

Já Daniel revela sua preferência por gibis e histórias de super-heróis, encontrando diversão nesses gêneros literários. Ele tem como meta conquistar mais certificados e, para isso, planeja pegar cada vez mais livros da biblioteca. Leicy Arielle Ferreira, estudante de 9 anos, também está determinada a conquistar seu certificado, pois vê isso como uma forma de superação. Ela expressa seu amor pela leitura e reconhece como a atividade permite que ela viaje pelo mundo e se torne qualquer personagem dos livros que gosta.

Os resultados do projeto são ainda mais gratificantes para os pais dos alunos. Yasmin Guterres, mãe de Daniel, relata que o filho evoluiu 100% desde o início do projeto de leitura. Daniel lê de tudo e, ao chegar em casa, compartilha animadamente sobre a “Parada da Leitura” e o tema do livro atual. Yasmin se orgulha de testemunhar o progresso do filho e expressa sua gratidão à escola.

Tatiane Rodrigues Segundo, técnica de enfermagem e mãe de Samuel, conta que o filho já demonstrava interesse por livros desde os 3 anos de idade. No entanto, o projeto da escola intensificou ainda mais esse gosto pela leitura. Ela se emociona ao ver o empenho de Samuel e menciona que, em seu aniversário, ele sempre pede livros como presente.

A Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi tem conquistado êxito ao adotar o projeto “Parada da Leitura” como estratégia para estimular o hábito da leitura entre os alunos. A iniciativa não apenas promove o desenvolvimento da leitura e da interpretação, mas também desperta o prazer pela prática literária, abrindo as portas para o conhecimento e a imaginação.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

