Casal fica ferido após veículo colidir com cavalo na BR-376

Um casal ficou ferido após o veículo em que ocupavam colidir com um cavalo solto, na BR-376, em Glória de Dourados, a 281 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu na noite de sábado (26).

Conforme informações do site Fátima News, o casal estava em um veículo Fiat Toro, quando o condutor foi surpreendido pelo animal. Ele não conseguiu desviar do animal, atropelando o cavalo.

O casal foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não há nenhuma informação sobre o quadro de saúde dos feridos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.