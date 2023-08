4° Conferência Municipal da Cultura acontece nos dias 1° e 2 de setembro em Corumbá

A 4ª Conferência Municipal de Cultura de Corumbá (CMCC) vai ser realizada nos dias 1° e 02 de setembro. Com a temática “Democracia e Direito à Cultura”, a 4ª CMCC terá como objetivo promover o debate sobre as políticas culturais com ampla participação da sociedade, visando o fortalecimento da democracia e a garantia dos direitos culturais, potencializando o alcance das demandas municipais, a partir da elaboração de propostas consistentes e a participação dos delegados locais na Conferência Estadual de Cultura e, se possível, na Conferência Nacional de Cultura.

As discussões da etapa municipal, respeitado aquilo cabível e necessário aos contextos local e estadual, deverão seguir o direcionamento da Conferência Nacional promovendo debate a partir dos seguintes eixos: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura (Eixo 1); Democratização do acesso à cultura e Participação Social (Eixo 2); Identidade, Patrimônio e Memória (Eixo 3); Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural (Eixo 4); Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade (Eixo 5); e Direito às Artes e às Linguagens Digitais (Eixo 6).

Sob coordenação-geral da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, a 4ª Conferência Municipal de Cultura do Município de Corumbá teve sua convocação publicada na edição de 11 de agosto de 2023 do DIOCORUMBÁ.

