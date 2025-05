Suspeito de tentativa de homicídio em Alagoas, é preso em Tês Lagoas

Agentes da SIG (Seção de Investigações Gerais) prenderam, na tarde de terça-feira (7), um homem de 24 anos acusado de tentativa de homicídio qualificado. O crime ocorreu em fevereiro deste ano, em Matriz de Camaragibe, no estado de Alagoas.

De acordo com as investigações, no dia 25 de fevereiro, o suspeito atacou com golpes de faca o ex-marido de sua atual companheira. A vítima teria feito ligações telefônicas para a ex-mulher, o que desencadeou uma discussão e culminou na tentativa de homicídio. A vítima ficou gravemente ferida, mas sobreviveu.

Após o crime, o autor fugiu para Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil de Alagoas solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça. Com base nessas informações, os agentes da SIG localizaram o foragido e efetuaram sua prisão.

O homem foi conduzido à sede da SIG, onde foi cumprido o mandado judicial. Após exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, onde permanece custodiado à disposição da Justiça, aguardando transferência para o estado de Alagoas.

