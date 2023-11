 Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande representa marco no enfrentamento à violência contra mulheres

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) em Campo Grande, inaugurada em fevereiro de 2015, representa um avanço significativo nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Como a primeira capital do país a implementar o Programa “Mulher, Viver Sem Violência” em 2013, a cidade consolidou-se como referência nacional no pioneirismo dessas iniciativas.

A CMB é um marco na articulação e integração de serviços especializados, proporcionando atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. Entre os serviços oferecidos, destacam-se a Recepção, Acolhimento e Triagem; Psicossocial Continuado; Brinquedoteca; Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); Promotoria de Justiça; Defensoria Pública; 3ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Serviço de Autonomia Econômica (Funsat); Alojamento de Passagem; Central de Transportes, Patrulha Maria da Penha e Instituto Médico Odontológico Legal.

O setor de Psicossocial Continuado desempenha um papel crucial no acompanhamento de mulheres que necessitam de suporte prolongado. Esse serviço não apenas monitora aquelas que já passaram por atendimento na CMB, mas também estabelece vínculos essenciais para ajudar as mulheres a romperem o ciclo de violência, garantindo sua segurança e atendimento às suas necessidades.

O programa Recomeçar Moradia, criado pela Lei nº 6.797 de 30.03.2022, é uma extensão do comprometimento da cidade em fornecer suporte efetivo. O programa visa conceder subsídios financeiros para despesas relacionadas ao aluguel de imóveis residenciais e outras emergências habitacionais. Atualmente, 80 mulheres são beneficiadas com R$500,00 mensais por um ano, proporcionando estabilidade financeira e segurança habitacional.

Mulheres atendidas pelo Recomeçar Moradia expressam sua gratidão, destacando a importância do programa em oferecer estabilidade financeira. Uma técnica de enfermagem, que inicialmente sentiu receio de buscar ajuda na CMB, ressaltou a acolhida e o retorno seguro à sua residência como fundamentais para sua recuperação.

A Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande permanece ativa 24 horas por dia, todos os dias da semana, Localizada na Rua Brasília, s/n – Jardim Imá.

A CMB pode ser contatada pelos telefones: Casa da Mulher Brasileira (2020-1300)

Subsecretaria de Políticas para a Mulher (3382-7541)

Patrulha Maria da Penha (153)

Polícia Militar (190)

Central de Atendimento à Mulher Nacional (180).

