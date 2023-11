Polícia Civil recupera eletrônicos furtados em escola estadual de Ladário durante feriado

Na noite de segunda-feira (28), a equipe da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ladário-MS, recuperou 16 tablets e um notebook que foram furtados no dia 20 do mês corrente em uma escola estadual local.

O crime ocorreu durante o feriado municipal do dia 20 de novembro, dedicado à consciência negra. Aproveitando-se da ausência de movimentação devido ao feriado, o autor invadiu a escola, utilizando força para acessar diversas entradas e danificando janelas até conseguir entrar na sala que abrigava os tablets e notebooks.

Além dos dispositivos eletrônicos, o criminoso também subtraiu um ar condicionado. Uma investigação meticulosa e a análise de imagens permitiram à equipe policial traçar o perfil do autor, desencadeando uma diligência intensiva em busca de suspeitos. Os esforços foram bem-sucedidos ao localizar um dos receptadores.

Os demais envolvidos foram identificados, e foi possível qualificar o responsável pelo furto na entidade educacional. Todos os conduzidos confessaram o delito, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de receptação. Outro suspeito foi identificado para responder pelo furto qualificado, considerando o arrombamento ocorrido durante a ação criminosa.

Com informações da Depac

