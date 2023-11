Condenado por estupro de enteada de 14 anos em 2018, é preso em Nova Andradina

Na última segunda-feira, (27), a Polícia Civil, através da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com o apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina, realizou com sucesso o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 48 anos. Ele foi condenado a 23 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável de forma continuada.

As diligências tiveram início quando os servidores da DAM foram informados sobre a condenação definitiva do indivíduo. Munidos do mandado de prisão, os policiais civis dirigiram-se ao Bairro Campo Verde, local onde o autor estava residindo, e efetuaram a prisão.

O crime ocorreu no ano de 2018, sendo a vítima a enteada do agressor, que à época dos fatos tinha apenas 14 anos. A gravidade do delito resultou em uma condenação de 23 anos de reclusão, com a sentença determinando o cumprimento da pena em regime prisional fechado.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Nova Andradina-MS, consolidando-se como mais um passo decisivo no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. A eficácia das ações coordenadas entre a DAM e a SIG evidencia o comprometimento da Polícia Civil em assegurar a justiça e proteger as vítimas de crimes tão graves.

O autor permanecerá detido, à disposição da justiça, aguardando o cumprimento integral da pena imposta. A comunidade local aplaude a atuação rápida e eficiente das autoridades policiais na prisão desse indivíduo, reforçando a importância do combate firme contra crimes de natureza sexual, especialmente quando envolvem vulnerabilidade de menores.

Com informações da Depac

