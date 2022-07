Carteira de identidade: emissão acontecerá até março de 2023

Anunciada pelo governo, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que irá substituir o RG (Registro Geral), começará a ser emitida no máximo até março de 2023.

Criada com o objetivo de ser um modelo único em todo o território nacional, o documento vem com a ideia de impedir que um mesmo cidadão consiga criar 27 identidades diferentes, cada uma com um número especifico para cada Estado e Distrito do país. A carteira terá versão física e digital e um Qr code para constatar a sua autenticidade. O CPF (Cadastro de Pessoa Física) será usado como o número de identificação nacional e o nome social poderá ser incluído no documento. A nova CIN ainda poderá ser usada como documento para viagens, graças a inclusão do código MRZ, o mesmo usado em passaportes.

O modelo atual do RG continuará válido pelo período de 10 anos para as pessoas abaixo de 60 anos. Já para a população acima de 60 anos, a validade do antigo documento é indeterminada.

A população que mora nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Acre, Pernambuco, Goiás e o Distrito Federal estão tecnicamente aptos para providenciar o novo documento a partir de 4 de agosto. Já nos outros estados, o novo modelo tem previsão de ser emitido até março de 2023.

