Estadual sub-17 começa em agosto com 23 equipes confirmadas

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) confirmou na tarde de ontem (20), a participação de 23 equipes, no Campeonato Estadual sul-matogrossense sub-17. A competição deve indicar representantes do Estado na Copa Brasil da categoria.

Conforme informações obtidas pelo site EsporteMS, os times do Comercial e da SERC/ Chapadão do Sul não terão representantes na competição. O time comercialino não tem nenhum trabalho nas categorias de base, e a SERC já havia antecipado que não participaria neste ano das competições da FFMS, exceto o time feminino.

Segue abaixo os times que estão garantidos na competição.

GRUPO A – Operário FC, Novo FC, Grêmio Santo Antônio e D9 FC;

GRUPO B – Corumbaense FC, Seduc e Seinter;

GRUPO C – Costa Rica EC, Coxim AC e CA São Gabriel;

GRUPO D – Náutico FC, Vitória EC, MS Fênix FC e Três Lagoas SC;

GRUPO E – EC Águia Negra, Ceart, Instituto Aefa, Maracaju AC;

GRUPO F – Operário AC/Caarapó, Ubiratan EC, Ponta Porã SE, SE Pontaporanense e Urso.

A rodada inicial do Campeonato Estadual sul-matogrossense sub-17, está prevista para o dia 27 de agosto e a final no dia 15 de novembro deste ano. A competição envolve 14 municípios e contará com cerca de 600 atletas.

