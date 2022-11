Carro causa engavetamento entre moto e veículos na Av. Ceará

Uma jovem de 18 anos, e seu pai, de 44 anos, foram vítimas de um acidente no início da tarde desta quinta-feira (10), após serem prensados entre dois veículos em um semáforo da Avenida Ceará, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Eles estavam a bordo de uma motocicleta que levou uma batida traseira de um CAOA Chery.

Segundo informações apuradas no local do acidente, a batida resultou em um engavetamento com mais outros dois veículo que também estavam parados no semáforo, um Fiat Endurance Strada, branco, e um Renault Kwid, cinza.

Porém, ninguém se feriu gravemente, apenas a jovem que estava na garupa da moto ficou com a perna machucada. Ela ficou sentada na calçada esperando ser socorrida.

De acordo com a vítima, ela e seu pai estavam parados no sinal, quando a motorista do Chery estava levando o filho ao médico, pois ele estava passando mal, com uma velocidade maior. Foi quando neste momento de desespero, acabou colidindo com a motocicleta. Acesse também: Motorista não escuta sirene e acidente faz ambulância capotar

Com informações do repórter João G. Vilalba