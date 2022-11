Exército e Senac participam de simpósio Soldado Cidadão

O I Simpósio Soldado Cidadão, projeto realizado pelas forças armadas em parceria com instituições que compõem o Sistema S em todo o País apresentou a proposta que qualifica militares para o mercado de trabalho. Trata-se do projeto Soldado Cidadão que foi criado em 2003 e tem como objetivo oferecer aos jovens incorporados às Forças Armadas, oportunidades de formação complementar durante o serviço militar, para que após o período obrigatório, consigam ingressar no mercado de trabalho. Uma reunião entre representantes do Exército Brasileiro e do Senac, foi realizada na unidade do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande.

“A proposta do Ministério da Defesa é de devolver esse jovem militar capacitado para o mercado de trabalho. O jovem retorna para a sociedade melhor do que entrou e isso só é possível graças às parcerias com o Sistema S, e em nossa região, especialmente ao Senac MS, que sempre foi parceiro do projeto, há mais de 15 anos”, explica o coronel de Exército, José Roberto de Melo Queiroz.

Nos últimos cinco anos a parceria entre o Exército e o Senac MS garantiu qualificação para mais de 400 alunos, em mais de 20 títulos ofertados e mais de 80 mil horas de qualificação. Para a diretora de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha, esse é o resultado de uma parceria que deu certo e de extrema importância.

O coordenador do projeto em nível nacional, coronel de Exército Paulo de Tarso Corrêa dos Santos, participou do simpósio e falou da importância do projeto na qualificação de mão de obra dos jovens militares e da parceria com as instituições. O objetivo do Simpósio, segundo os organizadores, é a troca de experiências em projetos de parcerias bem sucedidos, a viabilidade da expansão desses projetos em âmbito nacional, a apresentação de novas propostas de parcerias e o estreitamento de laços de cooperação entre essas instituições e o Exército Brasileiro.