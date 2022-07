Confira o resumo das principais novelas para esta quinta-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Catarina não acredita que Januário tenha estragado o queijo. Lindinha o acusa. Petruchio o coloca para fora da fazenda. Januário desconfia de Lindinha, mas não tem coragem de acusá-la para Catarina. Edmundo deixa a casa de Dalva. Marcela convence Batista a aceitar o casamento de Bianca com Heitor. Januário conversa com Joaquim. Neca desconfia de Lindinha. Calixto não acredita que Petruchio recupere a clientela e acusa Catarina pela crise na fazenda. Joaquim admite que Lindinha estragou os queijos. Serafim hospeda Edmundo.

A Favorita

Lara conta a Halley que Cassiano compôs uma música para ela. Halley grita que a ama para todos da faculdade. Os alunos aplaudem a cena romântica. Catarina descobre que Mariana fugiu. Donatela desiste da fuga. Lara visita Donatela na prisão. Donatela reafirma sua inocência e deixa Lara irritada. Flora decide internar Pedro. Donatela volta atrás e resolve fugir. Donatela entrega uma carta para Roseli enviar para Lara. Zezé avisa a Flora sobre a carta de Donatela. Flora faz uma visita à Irene e encontra a carta. Flora descobre que Donatela irá fugir.

Além da Ilusão

Heloísa promete explicar tudo para Violeta, que fica incrédula. Matias doa sangue para Olívia. Letícia escolhe ficar com Lorenzo. Elias anuncia que a cirurgia de Olívia foi um sucesso. Heloísa conversa com Violeta. Isadora e Davi se revoltam quando o ateliê da estilista é fechado por causa de Joaquim. Lorenzo e Letícia contam a Bento que decidiram permanecer casados. Olívia desperta da cirurgia. Violeta confronta Matias. Olívia questiona Matias sobre a morte de Elisa. Joaquim tranca Isadora em sua casa.

Cara e Coragem

Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir para Andréa. Rico discute com Gustavo e resolve sair de casa. Leonardo convence Martha de que quer formalizar o noivado com Regina. Andréa decide se afastar de Moa. Duarte estranha que Jéssica não queira mais falar sobre a noite da morte de Clarice. Lou se oferece para ajudar Rico. Gustavo consulta Danilo sobre o caso dos despejados e pede ajuda para reparar o dano causado às famílias. Jéssica flagra Andréa e o grupo de mulheres reunidas na loja do tio e consegue tirar uma foto do grupo secreto.

Pantanal

Jove pousa em uma pista improvisadamente iluminada. José Lucas se oferece para fazer companhia a Juma, que aceita. Mariana conta a Jove sobre a noite que Juma foi embora. José Leôncio e Jove se deparam com um halo de luz na foto, onde o Velho do Rio deveria estar. Maria Bruaca expulsa Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo e discute com Guta, que sai em defesa do irmão. José Leôncio tenta acalmar Jove, que está aflito com o sumiço de Juma. José Leôncio diz a Jove que José Lucas também desapareceu, e suspeita de que Juma possa ter fugido com o rapaz.

Carinha de Anjo

Madre Superiora sugere para a mãe de Frida que ela e a pequenina façam terapia. A mulher pede para que a religiosa entregue para as alunas o convite da festa de Frida, mas Madre alerta que é opção de casa uma ir ou não. Flávio enlouquece e mora na rua com aparência irreconhecível. Cecília conta para Dulce Maria que Adolfo vai pedir a namorada em casamento e que a mulher é Haydee, mãe da falecida Nicole. Dulce Maria não gosta da notícia. Frida diz para a mãe que nenhuma colega da escola vai e que gostaria de passar o aniversário apenas com a mãe.