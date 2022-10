PRF libera motorista vítima de sequestro e um dos envolvidos morre em troca de tiros

A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta que foi roubada na Marginal Tietê, em Osasco (SP) e liberou o motorista, que havia sido sequestrado. O veículo estava a caminho de Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. A apreensão aconteceu na noite de ontem (26). Durante a ação, um dos envolvidos morreu ao trocar tiros com os policiais.

De acordo com a polícia, a carreta foi roubada na Marginal Tietê em Osasco e o motorista levado para um cativeiro na cidade Cajamar (SP). O veículo seguia em direção a Rio Brilhante quando foi abordado pelos policiais. O condutor foi preso e o veículo recuperado.

Diante da suspeita de um possível sequestro em andamento os policiais fizeram contato com a família do proprietário do veículo, que ainda não estava com registro de roubo. Os familiares informaram que a rota do veículo não era a mesma informada anteriormente pelo proprietário.

Após levantamentos realizados pela PRF e Polícia Civil, constatou-se que o possível cativeiro estaria em Cajamar. Diante das informações foi formada uma força tarefa integrando as instituições para localizar a vítima.

Com apoio do Núcleo de Operações Especiais NOE – PRF/SP, Grupo Especial de Reação – GER/PCSP e Grupo de Operações Especiais – GOE/PCSP localizaram a vítima.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com dois homens que fazia a guarda do local, sendo um deles adolescente. O menor de idade foi apreendido e o comparsa reagiu. Na troca de tiros com a equipe policial, o homem foi baleado e veio a óbito.

No local, os policiais ainda encontraram um outro veículo do modelo HB20 que também foi roubado. Assim como um revólver calibre .38 com 6 munições. A ocorrência foi encaminhada à Polícia civil de Cajamar/SP.

