Carreta-palco irá percorrer 40 cidades do interior de Mato Grosso do Sul com arte e cultura aos municípes

Projeto foi idealizado para ampliar o acesso da população aos bens culturais, especialmente em municípios com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)

Com apresentações gratuitas de teatro, dança e circo, uma carreta-palco especial inicia na próxima segunda-feira (23) uma rota que contempla 40 municípios de Mato Grosso do Sul. Ela integra o projeto Circula Cultura MS, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), que utiliza o veículo como base móvel de arte e muita alegria.

Idealizado para ampliar o acesso da população aos bens culturais, especialmente em municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o projeto terá apresentações de artistas sul-mato-grossenses nas categorias solo, grupos ou coletivos.

A carreta-palco sai de Campo Grande e começa as apresentações por Sonora, dia 23. Já na terça-feira (24) ela vai até Coxim e na quarta-feira (25) chega a Alcinópolis. Na quinta-feira (26) é a vez de Figueirão, enquanto na sexta-feira (27) será a vez de Camapuã e no sábado (28) a vez de Rio Verde de Mato Grosso.

Com cerca de 14,5 mil habitantes segundo o IBGE, a primeira cidade a receber a carreta-palco, Sonora, está localizada na região norte de Mato Grosso do Sul e a 215 quilômetros da Capital. O município possui uma identidade cultural marcada pela diversidade de influências de migrantes que contribuíram para a formação da cidade desde sua origem, ligada ao desenvolvimento agroindustrial nas décadas de 1970 e 1980.

“É com muita satisfação que daremos início ao Circula Cultura MS 2026 em Sonora, na região norte. Lá, abriremos a temporada da carreta-palco que percorrerá aproximadamente 3.500 quilômetros para levar a nossa arte”, explica o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes.

Já a diretora e produtora cultural Nair Gavilan, da Associação Flor e Espinho Teatro, OSC (Organização da Sociedade Civil) responsável pela execução do Circula Cultura MS, reforça que o cronograma diária visa justamente mostrar que “todo dia é dia de arte e cultura”, em especial em Mato Grosso do Sul, que é rico em produções e artistas. “Aguardamos as famílias com suas crianças, adolescentes, pessoas idosas, escolas e instituições. É um evento para toda a família, para toda a comunidade”.

O circuito de mostras segue até o dia 22 de maio, com encerramento previsto no município de Paraíso das Águas.

Circula Cultura MS 2026

O Circula Cultura MS integra as ações do Edital nº 017/2025/FCMS e é uma realização do Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc; do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; e da Associação Flor e Espinho Teatro.

A Associação Flor e Espinho realiza atendimento administrativo de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na rua Pedro Celestino, 3.750, bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Outra opção é o contato por e-mail. O endereço é o floreespinho@gmail.com.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

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