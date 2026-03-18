Alerta de tempestade atinge todo o Estado e Capital registra tempo fechado e ventos fortes nesta quarta (18)

Previsão indica chuva de até 50 mm por dia, rajadas de 60 km/h e possibilidade de granizo até quinta-feira (19)

Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial para tempestade e chuvas intensas nesta quarta-feira (18). A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros no acumulado diário, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em Campo Grande, o tempo fechou no início da tarde, com ventos constantes e registro de trovoadas isoladas. Mesmo com a instabilidade, a temperatura permanece elevada, na casa dos 30 °C.

O aviso de tempestade segue até as 23h59 desta quarta-feira e atinge regiões do leste, sudoeste, pantaneira e centro-norte do Estado. Já o alerta de chuvas intensas começou às 9h30 e permanece válido até as 23h59 de quinta-feira (19), abrangendo todo o território sul-mato-grossense.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos em plantações e pontos de alagamento. A recomendação é evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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