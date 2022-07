A importância da utilização de drones na agricultura

O drone é um aparelho eletrônico muito utilizado como forma de recreação, porém este aparelho tem uma enorme função no meio da economia rural. Com detalhamentos sobre a propriedade e as colheitas até mesmo a agropecuária, o uso de drones é eficaz e traz benefícios aos produtores rurais.

No ramo da agricultura é possível identificar as falhas do plantio, medição de áreas para plantios, observar os relevos, medição de áreas que sofreram com alguma degradação do solo, mapa cadastral de uso, ocupação do solo, regularização ambiental e verificar o desenvolvimento do plantio.

Já na pecuária o drone pode ser utilizado para contagem de animais, observar se a necessidade de um remanejamento ou implementação de cercas na propriedade, buscar por animais perdidos ou até mesmo identificação da qualidade das pastagens.

Nathan Bulhões, o instrutor do Senar/MS explica que: “Cada dia que passa há mais necessidade de mantermos um meio ambiente protegido e equilibrado, para atendermos as legislações ambientais em vigor e mantermos os recursos naturais nas propriedades. E o drone é a ferramenta ideal para atender o produtor de forma eficaz e econômica”.

