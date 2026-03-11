Estado entra em grande perigo por acumulado de chuva nesta quarta-feira (11)

Aviso metereológico prevê volumes acima de 100 mm por dia e risco de alagametnos e deslizamentos em várias regiões de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou Mato Grosso do Sul em nível de “Grande Perigo” para acumulado de chuva nesta quarta-feira (11). O aviso começou à 0h e segue válido até as 23h59.

De acordo com o órgão, há previsão de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros ao longo do dia. O cenário indica grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em cidades com áreas consideradas vulneráveis.

Estão sob alerta as regiões Leste de Mato Grosso do Sul, Pantanal Sul-Mato-Grossense, Centro-Norte e Sudoeste do Estado.

O nível de grande perigo é o mais alto na escala de severidade e aponta possibilidade de impactos significativos, principalmente em municípios com histórico de enchentes ou ocupações próximas a cursos d’água e encostas.

Entre as orientações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observar sinais de instabilidade em encostas e permanecer em local abrigado durante as chuvas intensas. Em caso de inundação, a recomendação é proteger documentos e objetos pessoais em sacos plásticos.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram