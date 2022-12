Carnês do IPVA 2023 começam a ser entregues no MS

Os carnês do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 começaram a ser entregues para os contribuintes sul-mato-grossenses. É previsto que ao todo sejam entregues 909.785 boletos e que a arrecadação gire em torno de R$ 1,2 bilhão.

Sendo a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, o IPVA é calculado sobre os preços médios de mercado do automóvel utilizado pelo contribuinte (valor venal) e multiplicado por sua alíquota. O valor de mercado é baseado pela tabela da FIPE, contratada para apurar a base de cálculo do imposto.

Importante ressaltar que os proprietários que adquiriram veículos nos meses de novembro e dezembro de 2022 podem não receber os boletos até dezembro. Por isso será feita uma nova remessa no início de janeiro de 2023.

Os contribuintes que estão em débito com o IPVA ainda têm chance de quitar a dívida. Para a regularização dos valores atrasados, os proprietários podem parcelar as dívidas de 2021 e anos anteriores em até 10 vezes.

Já os débitos em aberto do ano de 2022 poderão ser parcelados apenas a partir de 01 de janeiro de 2023. Nos dois casos o parcelamento é possível desde que não estejam inscritos em dívida ativa.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelos telefones: (67) 3316-7513 / 3316-7530 / 3316-7534 / 3316-7541.

