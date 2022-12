São Paulo acerta contratação do atacante Pedrinho

O São Paulo Futebol Clube acertou na manhã de hoje (7), o empréstimo de Pedrinho do Lokomotiv de Moscou (RUS). De acordo com o Globoesporte.com, o atleta de 23 anos, é o primeiro reforço tricolor para a temporada de 2023.

O acordo com o atacante foi divulgado pelo clube russo em suas redes sociais.

– É um sentimento inexplicável vestir a camisa deste gigante. Sempre sonhei com isso desde pequeno. Estou muito feliz e espero ter muito sucesso aqui. Me esforçarei ao máximo para dar alegria aos torcedores – afirmou Pedrinho ao site do São Paulo.

De acordo com as tratativas, o acordo é um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo. O atacante teve passagens pela base do Oeste e do Atlhetico-PR. Em 2021, foi contratado pelo Red Bull Bragantino.

O acordo é por um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim do vínculo. O valor dos direitos foi fixado no contrato, mas não foi revelado.

Em fevereiro, o atleta foi emprestado ao America-MG, onde autuou 34 vezes e fez oito gols. Em setembro, o RB Bragantino vendeu o jogador para o Lokomotiv (RUS), porém o atacante teve bastante dificuldade de adaptação e pediu para ser negociado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.