Carnês de 2024 podem ser emitidos de forma on-line pelos mutuários da Emha

Os mutuários da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) podem emitir o carnê 2024 de forma on-line conforme indicado pela agência.

A emissão do carnê pode ser realizada através do site Amhasf Digital. O objetivo da realização é evitar as filas e aglomeração no local, que fica 2º piso do Pátio Central. Ontem foi batido recorde atendimentos, cerca 600 mutuários passaram na unidade.

Essa alta demanda presencial se deve ao fato que muitas pessoa procuram a agência para fazer a emissão no início do ano. Também há alta procura no horário do almoço. Devido a isso, a agência alerta para a realização via internet de forma rápida, visto que muitas pessoas deixam para última hora.

Além da unidade do Pátio Central Shopping, a Emha mantém outro ponto de atendimento no Shopping Norte Sul Plaza, localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n° 5259. Com um horário de atendimento estendido até às 18h30.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.