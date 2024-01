MS registra 275 casos e seis mortes por covid-19 na primeira semana de 2024

Na primeira semana epidemiológica do ano de 2024, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul divulgou um boletim alarmante sobre a situação da COVID-19 no estado. O relatório, emitido hoje (9), revelou que foram registrados 275 novos casos e seis óbitos causados pela doença.

De acordo com os dados da Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias da SES, 97 casos foram confirmados durante a semana de notificação. Esses novos registros foram distribuídos em 31 municípios, com Campo Grande liderando a lista com 101 notificações. Dourados, Jardim e Antônio João também apresentaram números significativos, com 24, 18 e 13 casos, respectivamente.

Infelizmente, a triste estatística de óbitos também foi registrada. As mortes ocorreram em diferentes localidades, incluindo Campo Grande, onde dois pacientes, de 73 e 84 anos, sucumbiram à doença. Outras fatalidades foram registradas em Bataguassu, Maracaju, Jardim e Ivinhema. Destaca-se que uma mulher de 85 anos, residente em Jardim, faleceu no dia 2 de janeiro, marcando o primeiro óbito da primeira semana epidemiológica.

Para enfrentar a situação e manter a população informada, a SES reforça a importância do Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual. Este centro é responsável por receber notificações de casos da doença e manter atualizada a base de dados. A população pode contribuir efetuando notificações através do Disque-Notifica, que está disponível nos seguintes contatos:

– 0800-647-1650 (expediente)

– (67) 3318-1823 (expediente)

– (67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp – 24 horas)

Além disso, a SES disponibiliza canais de notificação eletrônica, com os seguintes contatos:

– E-Notifica: [email protected] (expediente)

– E-Notifica: [email protected] (24 horas)