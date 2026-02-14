Com chuva prevista em todas regiões, sábado (14) terá máximas de 35°C em MS

Pantanal, Sul-Fronteira e Dourados têm indicativo de pancadas; Norte e Bolsão concentram as maiores temperaturas

O sábado (14) será marcado por instabilidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, há previsão de chuva em pelo menos sete regiões do Estado, enquanto as temperaturas podem alcançar 35°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana devem registrar mínimas de 24°C e máximas de 34°C, com indicativo de chuva. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os termômetros variam entre 25°C e 32°C, também com possibilidade de precipitação.

Na região Norte, Coxim deve ter mínima de 22°C e máxima de 35°C, com sol entre nuvens. Em Camapuã, a variação prevista é de 22°C a 33°C, com chance de chuva ao longo do dia.

Campo Grande terá temperaturas entre 23°C e 32°C, com sol e aumento de nebulosidade. Já na região de Dourados, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 33°C, com ocorrência de pancadas.

No Sul-Fronteira, Ponta Porã deve marcar entre 22°C e 30°C, com chuva. Iguatemi, na região Cone-Sul, apresenta previsão semelhante, com variação entre 22°C e 30°C e instabilidade.

No Bolsão, Paranaíba deve registrar temperaturas entre 23°C e 32°C, com sol e nuvens, enquanto Três Lagoas pode atingir 35°C, com mínima de 23°C.

Na região Leste, Anaurilândia deve ter mínima de 23°C e máxima de 34°C, com céu nublado e possibilidade de chuva em pontos isolados.

