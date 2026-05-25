Geral Novo protocolo: dois agressores são presos após registros de violência doméstica em Bataguassu

Primeira Delegacia de Polícia de Bataguassu realizou duas prisões em flagrante, na noite deste domingo (24), durante atendimentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, relacionadas ao novo protocolo institucional de busca ativa de flagrantes.

A nova diretriz reforça que, mesmo quando apenas a vítima consegue comparecer à Delegacia para pedir ajuda, a atuação policial não se limita ao registro da ocorrência. Havendo elementos que indiquem situação em flagrante e risco à integridade da vítima, equipes policiais passam imediatamente a realizar diligências para localizar o agressor e cessar a violência.

No primeiro caso, uma mulher procurou a unidade policial relatando ameaças graves, invasão de domicílio e intimidação praticadas por um homem que teria ido até a residência armado e em estado de agressividade. Diante da gravidade dos fatos, o delegado plantonista determinou a formação imediata de equipe policial para localização do suspeito. Durante as diligências, o investigado foi encontrado e preso em flagrante. Na ação, também foram localizadas porções de entorpecentes fracionadas para comercialização e um simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima.

Já na segunda ocorrência, uma jovem compareceu à Delegacia relatando ter sido agredida fisicamente e ameaçada pelo companheiro no interior da residência do casal. Mesmo sem a presença inicial do autor na unidade policial, investigadores iniciaram diligências ininterruptas pelas ruas da cidade e conseguiram localizar o suspeito pouco tempo depois, efetuando sua prisão em flagrante após confirmação das lesões por exame pericial.

De acordo com o delegado Lúcio Marinho, “casos de violência doméstica exigem atuação rápida e firme, especialmente quando há ameaças, agressões físicas, perseguições ou fundado temor por parte da vítima. A atuação integrada das equipes demonstra o compromisso da instituição com a proteção da vida, a preservação da dignidade das vítimas e a responsabilização criminal dos autores”.

As duas ocorrências aconteceram durante o plantão de domingo à noite e evidenciam a mudança de postura operacional adotada pela Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica. O novo protocolo busca impedir a continuidade das agressões, aumentar a proteção às vítimas e garantir resposta estatal imediata diante de situações de risco.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram