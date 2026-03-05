Caravana da Castração oferece 1,7 mil vagas gratuitas para cães e gatos em Campo Grande

Agendamentos começam em 10 de março e atendimentos serão realizados em diferentes regiões da Capital

Campo Grande recebe a partir de março a Caravana da Castração, programa que vai disponibilizar 1.700 vagas gratuitas para castração de cães e gatos em diferentes regiões da cidade. Os agendamentos começam no dia 10 de março.

A iniciativa integra um programa estadual que já soma mais de 20 mil animais castrados, microchipados e medicados gratuitamente em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a ação conta com apoio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), responsável pelo controle de vagas e pela organização logística.

Os atendimentos incluem estrutura completa para os procedimentos. Após a cirurgia, os animais recebem medicação, microchip de identificação, colar elizabetano e roupinha cirúrgica para o pós-operatório. Durante as ações, também haverá ambulância veterinária e suporte clínico 24 horas para possíveis intercorrências.

De acordo com o superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, o programa busca ampliar o acesso ao controle populacional de cães e gatos no estado.

“Quando falamos em castração, falamos também de saúde pública. A redução do abandono e o controle populacional impactam diretamente no enfrentamento de zoonoses, como a leishmaniose”, afirmou.

O microchip implantado nos animais funciona como um identificador eletrônico, semelhante a um documento de registro, com dados do tutor. A ferramenta ajuda na identificação dos pets e reforça a responsabilização dos proprietários em casos de abandono ou maus-tratos.

O cadastro e o agendamento são feitos de forma online, pelo sistema SigPet. Primeiro, o tutor deve cadastrar o animal na plataforma com dados pessoais e informações do pet. Depois, é necessário acessar novamente o sistema dentro do período destinado à sua região para garantir a vaga.

O cadastro prévio não garante o atendimento. A vaga só é confirmada após a conclusão do agendamento no período indicado para cada região. Após a confirmação, o sistema informa data, horário e local do atendimento. No dia marcado, o tutor deve comparecer com documento pessoal e seguir as orientações repassadas no momento da inscrição.

Períodos de agendamento:

Região Segredo (Tarsila do Amaral): 10/03 a 13/03

Região Central (Cidade do Natal): 19/03 a 20/03

Rochedinho (Distrito): 21/03 a 22/03

Anhanduí (Distrito): 23/03 a 25/03

Região Bandeira – Moreninhas (Estádio Jacques da Luz): 28/03 a 30/03

Execução dos atendimentos:

Tarsila do Amaral: 14/03, 15/03, 17/03, 18/03, 19/03 e 20/03 – 600 vagas

Cidade do Natal (COP 15): 22/03 – 100 vagas

Rochedinho: 23/03, 24/03 e 25/03 – 200 vagas

Anhanduí: 26/03, 27/03 e 28/03 – 200 vagas

Moreninhas – Estádio Jacques da Luz: 31/03, 01/04, 02/04, 03/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04 e 10/04 – 600 vagas

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

(67) 3316-9192

(67) 2020-1397

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.