Sejuv suspende atendimento em Campo Grande durante mudança de endereço

Serviços presenciais ficam interrompidos nesta sexta (6) e na segunda-feira (9) enquanto secretaria realiza transferência para novo espaço

O atendimento presencial da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) estará suspenso em Campo Grande nesta sexta-feira (6) e na segunda-feira (9). A interrupção ocorre por causa da mudança da secretaria para um novo endereço.

De acordo com a pasta, a transferência faz parte de uma reorganização administrativa para garantir um espaço mais adequado e estruturado, com a proposta de melhorar o atendimento e ampliar os serviços voltados aos jovens da Capital.

Durante o período sem atendimento presencial, interessados em qualificação profissional podem continuar acessando cursos gratuitos pela plataforma CapacitaCoop, desenvolvida em parceria com o Sistema OCB. O ambiente virtual reúne mais de 250 cursos em diferentes áreas, todos com certificado de conclusão.

Outra atividade prevista é o Curso de Marketing Digital para Mulheres, que será realizado no dia 9 de março, às 18h30, no Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena. A iniciativa integra a programação da Semana da Mulher e busca incentivar a capacitação profissional e ampliar oportunidades no mercado de trabalho.

A secretaria informou que o novo endereço da Sejuv será divulgado após a conclusão da mudança.

