Caravana da Castração abre 1,7 mil vagas gratuitas para pets em Campo Grande

A Caravana da Castração inicia, na próxima semana, uma nova etapa em Campo Grande com a oferta de 1,7 mil procedimentos gratuitos para cães e gatos. A iniciativa vai atender cinco regiões do município e tem como foco ampliar o acesso à esterilização, contribuindo para o controle populacional de animais domésticos.

Para participar, é necessário que o tutor realize cadastro no Sigpet (Sistema de Gestão de Cadastro de Animais Domésticos). No entanto, apenas o registro não assegura a vaga. Após a inscrição, o responsável deve acompanhar a abertura do agendamento referente à sua região e confirmar a participação dentro do prazo estipulado.

Confira a programação por localidade:

Região Segredo (Tarsila do Amaral)

Agendamento: 10 a 13 de março

Cirurgias: 14, 15, 17, 18, 19 e 20 de março

Vagas: 600

Região Central (Cidade do Natal)

Agendamento: 19 e 20 de março

Cirurgia: 22 de março

Vagas: 100

Rochedinho (distrito)

Agendamento: 21 e 22 de março

Cirurgias: 23, 24 e 25 de março

Vagas: 200

Anhanduí (distrito)

Agendamento: 23 a 25 de março

Cirurgias: 26, 27 e 28 de março

Vagas: 200

Região Bandeira – Moreninhas (Estádio Jacques da Luz)

Agendamento: 28 a 30 de março

Cirurgias: 31 de março; 1º, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 de abril

Vagas: 600

A recomendação é que os tutores fiquem atentos às datas para não perderem o prazo de confirmação e garantirem o atendimento gratuito para seus pets.