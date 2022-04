Campo Grande e outras duas cidades de MS recebem o maior Rally dos Sertões do mundo em 2022

O roteiro da edição de 2022 do rally Sertões foi anunciado ontem (26), em São Paulo, com um dos palcos as cidades sul-mato-grossenses de Campo Grande e Costa Rica, tendo ainda uma passagem por Alcinópolis.

Esta é a terceira vez que Mato Grosso do Sul integra o Sertões, que este ano comemora o bicentenário da Independência do Brasil e será o maior rally do mundo, com largada em Foz do Iguaçu e chegada no litoral do Pará.

A prova vai passar pelas cinco regiões do Brasil, de 26 de agosto a 10 de setembro. Esta edição comemorativa dos 30 anos do Rally dos Sertões será a maior competição contra o relógio do mundo. Serão 7.216 kms, 15 dias, 5 regiões do país, 8 estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA, e 14 cidades. Tradicionalmente o Sertões tem 8 dias, mas a edição de 30 anos terá o dobro de dias para cruzar o país.

Em Mato Grosso do Sul acontecem as 3ª e 4ª etapas. As equipes chegam em Campo Grande no dia 29 de agosto e no dia 30 seguem para Costa Rica, passando por Alcinópolis, e então seguem para o estado vizinho no dia 31.

Joaquim Monteiro, CEO do Sertões, fala sobre as três décadas do rally. “Chegou o nosso grande momento, o ano histórico de comemoração dos 30 anos deste rally que coincide com a celebração do bicentenário da Independência do Brasil.”

“O Sertões tem como objetivo revelar um Brasil que poucos brasileiros conhecem, através do esporte e de experiências em lugares fascinantes. É sinônimo de aventura e orbita nos sonhos de muitas pessoas. Trabalhamos muito para chegar até aqui e é motivo de muito orgulho poder anunciar esse super roteiro, o maior do mundo! Vamos fazer um tributo ao nosso país”, concluiu.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, ter mais uma vez MS no roteiro do rally vai ser muito opositivo. “Esperamos atrair fluxo turístico direto e indireto com essa prova, pois são milhares de pessoas entre competidores, equipes de apoio e da competição. Tenho certeza que os municípios que vão receber os Sertões vão aproveitar bastante, estarão preparados e vamos dar todas as condições possíveis para que isso aconteça”, enaltece.