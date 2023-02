Capitão do Exército morre após colidir motocicleta em árvore

Um Capitão do Exército Brasileiro, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã de ontem (5), em um grave acidente no distrito de Piraporã, na rodovia que liga Douradina a Itaporã.

Informações divulgadas pelo site Itaporã News, indicam que no momento do acidente, o homem estava em uma moto acompanhando um amigo que pilotava outra motocicleta. Durante uma curva, a vítima acabou passando direito e colidiu contra uma cruz de madeira e posteriormente bateu em uma árvore.

A vítima sofreu múltiplas fraturas, como trauma no pescoço, pernas e braços. O amigo que também é do Exército, estava à frente, e pelo retrovisor não viu mais o capitão. Ele reduziu a velocidade e esperou que o amigo o alcançasse, mas como ele não chegou, acabou retornando e encontrou a vítima caída ao lado da moto.

A ambulância chegou a ser acionada, mas ao chegar no local constatou que a vítima já estava em óbito, o homem residia em Dourados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.