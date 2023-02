Adolescente ameaçado de morte é mantido em cárcere por facção criminosa

Um adolescente de 17 anos, foi mantido em cárcere privado por dois homens, de 40 e 28 anos, integrantes de uma facção criminosa. O caso aconteceu em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande e a vítima foi resgatada por volta das 20h50 do sábado (4).

De acordo com informações do portal Diário Corumbaense, o adolescente estava sendo ameaçado de morte após o sumiço de um aparelho celular. Um dos autores do crime mantinha contato com facção criminosa, aguardando ordem para matar o menor.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o menor estaria sendo mantido trancado em uma casa, no bairro Maria Leite. A equipe foi até o endereço e viu que um dos autores tentou se esconder da polícia, no interior da residência. Os policiais então pararam na frente da casa, chamaram pelos moradores e foram atendidos pelo jovem de 28 anos.

Neste momento, foi possível ver que o adolescente estava na casa, de cabeça baixa, mas ao ver os PMs, relatou que estava sendo ameaçado pelos autores. Ele contou que frequentava a residência e que há dias estava sendo ameaçado pelo homem mais novo por causa do sumiço de um aparelho celular.

Ainda segundo o adolescente, no sábado (04), quando seguia para Ladário, foi chamado pelo autor, que deu um soco em seu rosto e logo o arrastou para o interior do imóvel, dizendo que se não entregasse o aparelho iria morrer. Já dentro da casa, chegou o outro autor, de 40 anos, e de acordo com a vítima, era ele quem fazia contato com integrantes de uma facção criminosa, solicitando permissão para matá-lo.

A vítima mencionou que esse indivíduo, ao perceber que os policiais chegaram, fugiu pulando o muro dos fundos da residência, jogando uma quantia de entorpecentes que ambos os autores comercializam na casa.

A polícia realizou rondas pela área, sendo possível abordar o homem que fugiu na rua dos fundos da residência. Foi confirmado um mandado de prisão contra ele. Buscas foram feitas em um terreno baldio, sendo possível localizar uma meia contendo três trouxinhas de cocaína.

Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Já o adolescente também seguiu para o distrito policial, onde seria encaminhado para Acolhimento Institucional Amparo da Juventude. O caso foi registrado como ameaça, sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas.

