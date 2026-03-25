Campo Grande entra em programa nacional e terá verba de R$ 3 milhões para o audiovisual

Cidade terá dinheiro para investir em produções e fortalecer o setor

Campo Grande passou a integrar, pela primeira vez, uma iniciativa nacional voltada ao audiovisual e vai contar com cerca de R$ 3 milhões em investimentos.

O valor será usado para apoiar produções, desenvolver projetos e incentivar profissionais da área, fortalecendo o setor na cidade.

A novidade amplia as oportunidades para artistas e produtores locais, além de movimentar a economia criativa.

A proposta é dar mais visibilidade às produções regionais e incentivar novos conteúdos em diferentes formatos.

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