Servidores municipais realizam campanha solidária de doação de sangue nesta quarta-feira

Os feriados longos, em geral, significam preocupação para os hemocentros em todo o país. Nesses períodos, quando muita gente viaja para aproveitar o fim de semana estendido, o volume de doações cai e os estoques atingem níveis críticos.

Para mudar essa realidade e oportunizar a quem precisa de sangue ter o atendimento adequado, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, promove nesta quarta-feira (6) a Campanha “Seja a oportunidade na vida de alguém”.

A iniciativa contará com apoio dos servidores municipais da Sidagro e objetiva reforçar os estoques. Cerca de 40 servidores já confirmaram presença na doação. Quem quiser aderir a ideia e colaborar com a iniciativa é bem-vindo! A concentração será a partir das 13 horas no Hemosul, que está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro.

O sangue doado em apenas uma coleta pode beneficiar até quatro pacientes. O sangue é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas e plasma) que são distribuídos para os hospitais para atender aos casos de emergência e aos pacientes internados.

O secretário da Sidagro, Adelaido Vila, alerta para a importância da ação. “Essa ação pensada pela Sidagro objetiva inspirar os servidores e mostrar a importância de um pequeno gesto, uma iniciativa que pode salvar muitas vidas e que não custa nada para quem a faz. É uma atitude de solidariedade e amor ao próximo. Por isso incentivamos pedimos para quem puder, participe com a gente não somente nesta data, mas em outras. Oportunizem vidas”, enfatiza.

Quem pode doar sangue?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

Mais informações sobre doação, acesse http://www.hemosul.ms.gov.br/duvidas-frequentes/. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro.

