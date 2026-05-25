Capital tem alertas de chuvas intensas nesta segunda-feira, segundo o Inmet

Previsão é de 50 milímetros em um único dia; alerta amarelo foi emitido com base no Instituto Nacional de Meteorologia
Nesta segunda-feira (25), a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta sobre o risco de fortes chuvas com ventos intensos na Capital entre as 09h01 e 22h59 desta seguinda-feira (25).
O alerta amarelo foi emitido com base no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Segundo o informativo podem ocorrer grande volume de chuvas em um curto período. A previsão é de 50 milímetros em um único dia.
Também risco de corte de energia, dano a plantações, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade.
Contatos para emergências
A população pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156.
Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.