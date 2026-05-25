Anvisa autoriza novo medicamento para enxaqueca crônica ou episódica

Produto é indicado para tratamento e prevenção de crises da doença

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (25/5) o registro de um novo medicamento para enxaqueca. Nurtec ® ODT (hemissulfato de rimegepanto sesqui-hidratado) é indicado para adultos no tratamento agudo da enxaqueca com ou sem aura e no tratamento preventivo da enxaqueca episódica, em pacientes adultos com pelo menos quatro crises por mês. O medicamento é produzido pela Pfizer

O princípio ativo do produto é o hemisulfato de rimegepanto sesqui-hidratado , que pertence a uma nova classe de medicamentos de combate direto à enxaqueca. O medicamento da Pfizer age no bloqueio da ação da calcitonina (CGRP), proteína que causa a inflamação e a dor da enxaqueca .

Doença crônica e incapacitante

A enxaqueca é uma doença neurológica grave, crônica e incapacitante, caracterizada por ataques de dor de cabeça moderada a grave, associada a outros sintomas como náusea, vômito, fotofobia e fonofobia. Os ataques de enxaqueca geralmente duram de quatro a 72 horas se não forem tratados ou tratados sem sucesso. Pessoas com enxaqueca podem apresentar uma aura cerca de 30 minutos a uma hora antes do início da dor de cabeça.



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