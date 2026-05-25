Mutirão “Todos em Ação” realiza mais de 100 atendimentos

Ação levou consultas, exames e encaminhamentos médicos, além de reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce

Durante o mutirão “Todos em Ação”, a Casa Rosa realizou 124 atendimentos no último sábado (23), entre consultas, exames e encaminhamentos médicos. O serviço ofertado levou acolhimento à população, reforçando o compromisso da instituição com a prevenção, o diagnóstico precoce e o acesso à saúde.

Durante os atendimentos de prevenção e cuidado com a saúde da mulher, um caso de câncer de mama foi identificado. Com a detecção precoce, a paciente poderá iniciar o tratamento de forma célere, aumentando as chances de recuperação.

Próxima ação

A Casa Rosa confirmou a realização de novos mutirões no mês de junho.As próximas edições acontecerão nos dias 20 de junho, com o mutirão “Todos em Ação”, e 27 de junho, com o mutirão “Casa Rosa”.

Iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, promovendo cuidado, orientação e atendimento humanizado.

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