Capital retoma campanha que oferece assistência à pessoas em situação de rua

Durante a abertura da programação festiva de Natal, na 14 de Julho, realizada na noite da última segunda-feira (12), a prefeita Adriane Lopes (Patriota), declarou a retomada da campanha “Não dê esmolas, dê dignidade, não dê esmolas, dê oportunidades”, que tem como objetivo o de conscientizar acerca da importância de trocar a oferta de esmolas pela indicação dos serviços disponibilizados pela Prefeitura, que inclui o atendimento em comunidades terapêuticas.

A primeira ação desenvolvida já no dia do lançamento contou a presença de assistentes sociais que intensificaram as abordagens realizadas pelo SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social) na região central, e durante toda a campanha, serão realizadas ações sociais como: corte de cabelo, encaminhamentos para a rede pública de Saúde e até oferta de trabalho para aqueles que tiverem interesse.

Conforme o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, esses atendimentos aumentam a autoestima dos usuários.

“Por meio dessas parcerias, atuamos para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho e até mesmo resgatar os vínculos familiares e isso é gratificante”, ressaltou.

De janeiro até novembro foram realizados 4221 acolhimentos nas duas UAIFA’s, além das entidades cofinanciadas Casa de Passagem Resgate e Casa São Francisco de Assis e mais de 300 encaminhamentos para o mercado de trabalho em parceria com a Funsat.

Já o Centro POP realizou 7,5 mil atendimentos, incluindo serviços para migrantes e migrantes internacionais, e o Seas, até o momento, computa 3569 abordagens. Para as pessoas em situação de rua que receberam oferta de emprego em outras cidades ou decidiram retornar para a cidade de origem, foram disponibilizadas 564 passagens terrestres.

Como ajudar?

Quem encontrar alguém em situação de rua pode acionar as equipes do Seas, pelos números (67) 99660 6359 e (67) 996601469. O serviço faz a abordagem e encaminha esses moradores, caso aceitem, às unidades de acolhimento ou ao Centro POP, localizado na Rua Joel Dibo, nº 255, no Centro. O telefone do Centro POP é o 3314 4450.

