Suplentes aprovam orçamento de R$ 404.500 mil para Maracaju

Com a presença de oito suplentes que assumiram as vagas dos vereadores afastados devido a Operação da Polícia para apuração de denuncias de fraudes, nesta terça-feira (13) foi realizado na Câmara Municipal de Maracaju a 44ª Sessão Ordinária, sendo a última de 2022. O único Projeto Na pauta era a Votação de autoria do Executivo o Projeto de lei 028/2022 que trata da Lei Orçamentária Anual – LOA.

O Projeto estima a receita e fixa a despesa do município de Maracaju para o exercício financeiro de 2023 em R$ 404.500.000,00 (quatrocentos e quatro milhões e quinhentos mil reais). O valor se divide no Orçamento Fiscal em R$ 300.162.930,00( trezentos milhões, cento e sessenta e quatro mil e novecentos e trinta reais) e o Orçamento da seguridade Social em R$ 104.355.070,00 (cento e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e setenta reais).

A Emenda 011/2022 que trata da abertura de créditos adicionais suplementares, tinha limite de 35% das despesas fixadas, os vereadores Rener Barbosa, Gustavo Veterinário, Oséias Enfermeiro e Vilmar Oliveira, autor da emenda, solicitaram um aumento para chegar a 50%. A Emenda teve destaque e foi votada de forma individual, sendo aprovada por 12 votos.