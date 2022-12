Cinco homens são presos por roubo e sequestro de motorista de aplicativo

Cinco pessoas, de idades entre 20, 34, 39, 43 e 44 anos, foram presas pela Polícia Civil, por envolvimento no sequestro de um motorista de aplicativo, de 50 anos, durante uma “carona amiga”, em Campo Grande. O crime aconteceu no último dia 6 de novembro, após o motorista ser contratado para levar um passageiro da Capital até Corumbá.

De acordo com a polícia, o motorista foi até o local combinado, na Rua dos Topógrafos, no Residencial Ramez Tebet, quando foi surpreendido pelo assalto. A vítima foi obrigada a entrar em uma residência, onde ficou em cárcere privado por mais de dez horas, quando foi liberada após os assaltantes receber informações de que seu veículo estava entregue na Bolívia.

Os envolvidos no crime não tiveram seus nomes divulgados, mas foram presos em Campo Grande por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), durante um cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Ainda de acordo com a polícia, dois dos suspeitos estavam presos e coordenam o crime com uso de celulares dentro do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, além dos suspeitos, casa que foi utilizada como cativeiro também foi encontrada. Todos os suspeitos foram interrogados e indiciados pelos crimes. Eles foram conduzidos até a Defurv.

