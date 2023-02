Homem morre em acidente na BR-262

Márcio Antônio Souza Campos, de 51 anos, morreu na madrugada de domingo (26) na rodovia BR-262. O acidente ocorreu no trecho do trevo do Taquarussu, na entrada para o município de Anastácio. Além da vítima fatal, uma mulher que estava no mesmo veículo ficou ferida.

As vítimas estavam em um veículo VW Voyage de cor branca que capotou. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é provável que o condutor tenha perdido e controle e colidido com a rotatória do trevo.

A passageira, que utilizava cinto de segurança, foi resgatada ainda dentro do veículo por militares. Eles prestaram os primeiros atendimentos.

O Corpo de Bombeiros transportou a mulher ao Pronto Socorro de Aquidauana, sem fraturas aparentes. Já o motorista foi arremessado a aproximadamente 50 metros do veículo, o que causou a morte instantânea. Embalagens vazias de bebidas alcóolicas foram encontradas próximas ao automóvel.

Com informações do site O Pantaneiro.

