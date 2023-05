PPP da Iluminação Pública em Corumbá recebe propostas e se destaca como pioneira em MS

A Prefeitura de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, concluiu mais uma etapa importante do processo de implementação da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. Na última sexta-feira, 12 de maio, foram recebidas as propostas das empresas interessadas na concessão dos serviços de instalação, desenvolvimento, modernização, melhoramento, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública.

O leilão contou com a participação do Consórcio Concip Corumbá, formado pelas empresas Sigma Engenharia Industria e Comércio LTDA e a Sitran Sinalização de Trânsito Industrial LTDA, além da Construtora B&C LTDA. A empresa ou consórcio vencedor será revelado em uma solenidade marcada para a próxima sexta-feira, 19 de maio, no auditório do Paço Municipal. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e no site da PPP.

A empresa ou consórcio selecionado terá a concessão dos serviços de iluminação pública por 15 anos, com um investimento estimado em cerca de R$ 90 milhões. Esses recursos serão direcionados para ampliação, modernização, aprimoramento e manutenção do sistema de iluminação em todas as regiões da cidade. A iniciativa é considerada um marco histórico para Corumbá e para o estado do Mato Grosso do Sul, sendo a primeira PPP realizada por um município na região.

O prefeito Marcelo Iunes destacou a importância desse projeto para Corumbá e para o estado, ressaltando o caráter inovador da iniciativa. A cidade foi selecionada em 2019 pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FEP CAIXA) para integrar o programa de incentivo às Parcerias Público-Privadas. A aprovação e financiamento do projeto pelo Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, posiciona Corumbá como uma das cinco cidades no Brasil contempladas por essa oportunidade.

A expectativa é que o processo de concorrência pública seja concluído até o final de julho, com a homologação do resultado final. A implementação da PPP da Iluminação Pública representa um avanço significativo para a cidade, proporcionando melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida dos moradores de Corumbá.

