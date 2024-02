Segunda-feira de carnaval tem bloquinhos e desfiles das escolas de samba na capital

A segunda-feira promete animação dobrada em Campo Grande, com eventos garantindo a diversão de todas as idades.

Capivara Blasé – Carnaval Para Todos

Não dá tempo nem de sentir saudade, pois o Capivara Blasé retorna para agitar o público em seu segundo dia de bloco. Localizado na Esplanada Ferroviária, na Av. Calógeras, 3143 – Centro, o evento acontece das 15h às 23h. Além de marchinhas e muita folia para os adultos, o Capivara Blasé reserva uma matinê especial para a criançada. Os shows no palco estão programados até as 23h. A entrada é gratuita, proporcionando uma tarde e noite de pura animação.

Desfile das Escolas da Capital – Celebração da Cultura e Samba no Pé

O espetáculo continua com o Desfile das Escolas da Capital, iniciando com a empolgante apresentação da escola Herdeiros do Samba. O local escolhido para esse espetáculo é a Praça do Papa, situada na Av. dos Crisântemos, 457 – Vila Sobrinho. A partir das 19h, as escolas Cinderela Tradição do José Abrão, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba seguem o cortejo, levando a alegria do samba para a plateia. A entrada é gratuita, proporcionando uma noite de festa e celebração cultural.

A segunda-feira carnavalesca em Campo Grande promete ser um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos e diversão para todos.

